Lok Sabha Election 2019 (लोकसभा चुनाव 2019): केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने न्यूज चैनल को राहुल गांधी का इंटरव्यू लेने की चुनौती दी। ईरानी ने कहा कि वह (एंकर) राहुल गांधी का इंटरव्यू लेकर दिखा देंगी मैं अपना नाम बदल लूंगी। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर की गई शिकायत के सवाल पर स्मृति ईरानी बिल्कुल उखड़ गईं।

उन्होंने कहा कि यह शिकायत एक निर्दलीय उम्मीदवार ने की थी। भाजपा का इस शिकायत से कोई लेना देना नहीं था। स्मृति ने कहा कि यदि मैं इस मुद्दे को उठाती तो आप कहतीं कि मेरा राहुल से छत्तीस का आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि यहां पर जब निर्दलीय उम्मीदवार ने मुद्दे को उठाया तो भाजपा ने कुछ नहीं कहा।

इस मुद्दे पर भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बाद में की गई थी। स्मृति ने कहा, ‘भाजपा ने राहुल को खड़ा होने के लिए नहीं कहा। राहुल गांधी खुद खड़ा हुआ। विदेश में कंपनी उन्होंने खुद बनाई। उसके वकील ने यहां कलेक्टरेट में आकर कहा कि मुझे दो दिन का वक्त दो उसके बाद मैं बताउंगा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी है या नहीं।’

I challenge you today to bring @RahulGandhi on your channel for an interview and if you succeed I will change my name: Union Minister @smritiirani in conversation with @navikakumar. | #FranklySpeakingWithSmriti

Watch the full interview at 1:30 PM on TIMES NOW pic.twitter.com/kQK1sErkAt

— TIMES NOW (@TimesNow) May 4, 2019