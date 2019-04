Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मतदान से ठीक एक दिन पहले बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शौरी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी समेत कई कमियों का दोष सिर्फ एक पांच साल पुरानी सरकार पर नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग 60 साल में देश की हालत नहीं सुधार पाए वो अब न्याय लाने की बार करते हैं। उन्होंने उन कलाकारों पर तंज कसा जिन्होंने हाल ही में लोगों को मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की थी।

क्या बोले रणवीर शौरी: एक्टर रणवीर शौरी ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कहते नजर आए, “दोस्तों चुनाव सिर पर है और बहुत सारे कलाकार देश की जनता को सोच-समझकर वोट देने की कह रहे हैं। लेकिन साथ-साथ यह भी बता रहे हैं कि क्या सोचना है? मैं उनकी नीयत से बिलकुल सहमत हूं लेकिन साथ-साथ मेरी सोच मेरी अपनी है, उसी तरह मेरी वोट मेरी अपनी है। मैं सोचता हूं कि आज देश की जो समस्याएं हैं क्या वो पिछले पांच सालों में ही पैदा हुई हैं? क्या पांच साल पहले तक हमारा देश सही रास्ते पर चल रहा था? पांच साल पहले देश में कोई दंगे नहीं हुए थे? किसी गरीब को मजहब के नाम पर मारा या कुचला नहीं गया था? इस देश में भूख और बेरोजगारी नहीं थी? इन सबकी जिम्मेदारी एक पांच साल पुरानी सरकार पर डाल देना ठीक नहीं है, नाइंसाफी है।”

My fellow Indians, in the fine tradition of entertainers talking politics, here is my pre #Elections2019 special. Watch and share. Jai Hind. pic.twitter.com/VXyglWAJZb

