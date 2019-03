Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी द्वारा जारी की गई लिस्ट के बाद भाजपा के कई कार्यालय पर कार्यकर्ताओें ने जमकर बवाल काटा और कई जगह पर तोड़फोड़ भी की।पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी द्वारा निसिथ प्रमाणिक को टिकट दिए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध जताया। दरअसल, निसिथ प्रमाणिक ने हाल ही में बीजेपी का रुख किया था।

अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसी कारण बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं कि पार्टी में आए नए-नए लोगों को पार्टी न टिकट दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष को मेदिनीपुर से उतारा गया है जबकि केंद्रीय मंत्री बाबुल को सुप्रियो आसनसोल से, कूचबिहार से निसिथ प्रमाणिक, अलीपुरदुरस से जॉन बरला, जलपाईगुड़ी से डॉ जयंत रे, राजगंज से देबोश्री चौधरी, बालूरघाट से डॉ सुकांता मजूमदार को बीजेपी ने टिकट दिया है।

West Bengal: A group of BJP workers in Cooch Behar protested at the party office yesterday, after Nisith Pramanik (Pic 4-file pic)) who recently joined BJP was given ticket to contest from the parliamentary constituency. pic.twitter.com/mH8SPxDNvP

— ANI (@ANI) March 22, 2019