छठे चरण के मतदान के दौरान भी हिंसक घटनाएं देखने को मिली हैं। हिंसा की सबसे ज्यादा वारदातें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। यहां झारग्राम जिले में रविवार सुबह बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इसके अलावा एक टीएमसी कार्यकर्ता का सुधाकर मैती का भी शव बरामद किया गया है। पोलिंग के दौरान ही दो टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली लगने की खबर है। उत्तर प्रदेश में भी हिंसा की खबरें सुनने को मिली हैं। यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस वाले की ही पिटाई कर डाली। जौनपुर जिले के अकबरपुर गांव के एक पोलिंग स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी ने बीजेपी के झंडे से अपना जूता पोछ लिया। यह देख वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया और उन्होंने पुलिस कर्मी पर हमला बोल दिया।

कार्यकर्ता इस दौरान पोलिंग ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों पर भी हमला बोल दिए। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और गुस्साए कार्यकर्ताओं को तीतर-बीतर करने के लिए लाठी चार्ज करनी पड़ी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जौनपुर जिले के अकबरपुर गांव के एक पोलिंग स्टेशन पर मतदान का काम चल रहा था। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने एक पुलिस वाले को बीजेपी के झंडे से अपना जूता साफ करते देख लिया। इस बीच अभी तक हमला करने वाले कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने की कोई खबर नहीं है। इस दौरान स्थिति को देखते हुए पुलिस वालों ने भी सुरक्षा के मद्देनज़र लाठी चार्ज करनी पड़ी।

BJP workers attack constable in UP. @Amir_Haque shares more details with @navikakumar | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/PvoQQjAlws

पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की उम्मीदवार भारती घोष की गाड़ी पर हमला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। बंगाल की चर्चित आईपीएस अधिकारी और घाटल सीट से उम्मीदवार भारती घोष का आरोप है कि केशपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी भी की।

West Bengal: Vehicles in BJP Candidate from Ghatal, Bharti Ghosh's convoy vandalized. BJP has alleged that TMC workers are behind the attack pic.twitter.com/xdsJNkKhV8

