Lok Sabha Election 2019: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार (22 अप्रैल) को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एनआरसी के मुद्दे पर भी बात की। अमित शाह ने कहा कि हमारी पार्टी के संकल्प पत्र में शरणार्थियों को नागरिकता देने की घोषणा की गई है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं, जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई आदि का जिक्र किया, लेकिन मुस्लिमों पर कोई चर्चा नहीं की। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला, जो लगातार एनआरसी का विरोध कर रही हैं।

पूरे भारत में लागू होगा एनआरसीः अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में रणनीति तय की। उन्होंने बीजेपी के घोषणापत्र का जिक्र करते इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही। अमित शाह बोले, ‘नागरिकता संशोधन विधेयक पहले आएगा, सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, जिसके बाद एनआरसी बनाया जाएगा। शरणार्थियों को चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल घुसपैठियों को चिंता करनी चाहिए। पहले कैब लागू किया जाएगा, फिर एनआरसी। एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए होगा।’

इन्हें दी जाएगी शरण : बीजेपी अध्यक्ष ने बांग्लादेश से आए सभी शरणार्थियों को भारत में शरण देने की बात कही। उन्होंने कहा कि धार्मिक वजहों से बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को चाहे किसी भी धर्म के हो, उन्हें शरण दी जाएगी। शाह ने कहा, ‘जो शरणार्थी बांग्लादेश से आए हैं, चाहे वे हिंदू हों, बौद्ध हों, सिख हों, जैन हों या ईसाई हों, बीजेपी ने अपने ‘संकल्प पत्र’ में स्पष्ट संकेत दिया है कि हम उन्हें नागरिकता देंगे।’ हालांकि, उन्होंने अपने भाषण में मुस्लिमों का जिक्र नहीं किया।

Bharatiya Janata Party (BJP) President Amit Shah in Kolkata, West Bengal: The refugees who have come from Bangladesh, be it Hindus, Buddhists, Sikhs, Jains, or Christians, BJP has clearly signaled in its 'sankalp patra' that we will give them citizenship. pic.twitter.com/RUEO48jARE

— ANI (@ANI) April 22, 2019