Lok Sabha Election 2019: अभी चुनाव हों तो सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले सूबे में कौन जीतेगा? आम चुनाव से ऐन पहले यही जानने के लिए इंडिया टीवी-सीएनएक्स ने एक ओपिनियन पोल कराया है। पोल में मतदाताओं के मूड ने बताया कि अगर आज चुनाव हों तो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) + सहयोगियों (1 सीट अपना दल की) को 46 सीट हासिल हो सकती हैं, जबकि महागठबंधन (समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पार्टी) के खाते में 30 सीटें और कांग्रेस के केवल चार सीटें जाने का अनुमान है।

वहीं, लोकसभा 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की हालत बेहद दमदार हो सकती है। सर्वे की मानें तो सत्तारूढ़ टीएमसी वहां 28 सीटें पा सकती है, जबकि बीजेपी 12, वाम दल और कांग्रेस को सिर्फ एक-एक सीटें मिल सकती हैं।

21 सीटों वाले ओडिशा की बात करें, तो सीएम नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल (बीजेडी) 14 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी+ के पास छह सीटें जा सकती हैं। वहीं, कांग्रेस को एक सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है।

UP में मोदी सरकार की क्या है स्थिति?: जनवरी में टीवी चैनल द्वारा कराए गए सर्वे में बीजेपी 29 सीटों पर आगे थी। फरवरी में यह आंकड़ा 36 हो गया, जबकि पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एयर स्ट्राइक के बाद पोल में बीजेपी को 41 सीट मिलने का अनुमान जताया गया। वहीं, सोमवार (1 अप्रैल, 2019) के ओपिनियन पोल में बीजेपी के पास 46 सीटें जाने की संभावना जताई गई।

यादव वोटबैंक की ये हो सकती है पहली पसंद: पोल में आगे जातिगत समीकरणों के लिहाज से बताया गया कि 60 फीसदी यादव सपा-बसपा के गठबंधन को वोट देंगे, जबकि बीजेपी को इस वर्ग का 12 प्रतिशत हिस्सा ही वोट देगा। वहीं, कांग्रेस के खाते में पांच फीसदी और अन्य दलों के हिस्से में 23 प्रतिशत यादव वोट जाएगा।

46 seats likely in BJP’s kitty, Mahagathbandhan may get 30, Congress 4. WATCH #IndiaTVCNXOpinionPoll LIVE with @journosaurav on @indiatvnews to know the mood of voters today #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/r4b5V05iQ5

