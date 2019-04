Lok Sabha Election 2019 के लिए प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने के ऐलान के बाद बीजेपी ने निशाने पर ले लिया है। रविवार (07 अप्रैल) को ही वाड्रा ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो पूरे भारत में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। इस पर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता उनका प्रचार में उतरना कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा या बीजेपी के लिए।’

स्मृति बोले जनता आगाह हो जाए, अपनी जमीन बचाएः अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ‘इतना ही कहना चाहूंगी, जहां-जहां रॉबर्ट वाड्रा प्रचार करने जाना चाहते हैं वहां की जनता आगाह हो जाए और अपनी जमीन बचा ले।’

नामांकन के दौरान रहेंगे मौजूदः वाड्रा ने चुनाव प्रचार के लिए हामी भरते हुए कहा था कि वे अपनी सास सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नामांकन करने के दौरान भी मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राहुल वायनाड सीट से पहले ही नामांकन कर चुके हैं। 10 अप्रैल को वे अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं सोनिया गांधी अपनी सीट रायबरेली से 11 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकती हैं। अमेठी में 6 मई को मतदान होना है।

#WATCH Union Minister Smriti Irani reacts on Robert Vadra to campaign for Congress party for the #LokSabhaElections2019 says, 'itna hi kehna chahoongi, jahan-jahan Shri Robert Vadra prachaar karne jana chahte hain wahan ki janta aagah hojaye aur apni zameenein bacha le.' pic.twitter.com/N1C5B99ogT

