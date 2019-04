Lok Sabha Election 2019: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिये छह उम्मीदवारों की सूची जारी की। लिस्ट में मुम्बई उत्तर पूर्व से वर्तमान सांसद किरीट सोमैया को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने इस सीट से मनोज कोटक को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने सूची में महाराष्ट्र से एक और उत्तर प्रदेश से पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए।

भाजपा ने आज जारी की अपनी सूची में रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही हैं। यह सीट लंबे समय से गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है। साल 2004 से यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां से पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

पार्टी ने आजमगढ़ से प्रसिद्ध भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया है । इस सीट से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य को उतारा।

बीजेपी ने फिरोजपुर सीट से चंद्र सेन जांदू को टिकट दिया है। बता दें कि भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना किरीट सोमैया के विरोध में थी, ऐसे में समझा जाता है कि इसी के चलते भाजपा ने इस सीट से कोटक को टिकट दिया।

सोमैया, बीजेपी में पुराना चेहरा हैं। संसद में वह पार्टी की तरफ से आर्थिक मसलों पर मुखर होकर बात रखते रहे हैं। वह इसके अलावा शिवसेना की आलोचना को लेकर भी कई बार सुर्खियां बंटोर चुके हैं।

पार्टी ने इसके अलावा मछलीशहर से सिटिंग एमपी राम चैत्र निषाद की जगह पर वीपी सरोज को मौका दिया है। मुंबई उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो शिवसेना ने सोमैया को वहां से टिकट देने पर आपत्ति जताई है। (भाषा इनपुट्स के साथ)

Read here the latest Lok Sabha Election 2019 News, Live coverage and full election schedule for India General Election 2019

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App