Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी और महागठबंधन के उम्मीदवार सोनू सिंह के बीच बहस हो गई। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने सोनू सिंह से दबंगई ना करने की नसीहत थी।

मेनका गांधी का आरोप था कि सोनू सिंह व उनके समर्थक वोटरों को धमका रहे हैं। उन्होंने सोनू सिंह पर वोटरों को धमकाकर अपने पक्ष में मतदान कराने का आरोप लगाया। वहीं सोनू सिंह ने मेनका गांधी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

इस बात पर सोनू सिंह ने मेनका से कहा, ‘आप बताइए, हम कहां से दबंगई कर रहे हैं।’ वीडियो में सोनू सिंह मेनका गांधी के सामने हाथ जोड़ते दिखाई दे रहे हैं।

सोनू सिंह का कहना है कि पूरे गांव में ही उनके समर्थन है। सिंह ने कहा कि इस गांव में मेनका का वोटर ही नहीं है तो वो ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हैं। इससे पहले मेनका गांधी अलग-अलग बूथों पर जाकर मतदान का जायजा ले रही हैं।

#WATCH: Minor argument between Union Minister and BJP’s candidate from Sultanpur Maneka Gandhi and Mahagathbandhan candidate Sonu Singh after Gandhi alleged that Singh’s supporters were threatening voters. #LokSabhaElections #Phase6 pic.twitter.com/l2Pn1yCRVO — ANI UP (@ANINewsUP) May 12, 2019

2014 में पीलीभीत से लड़ा था चुनावः मेनका ने साल 2014 का चुनाव पीलीभीत से लड़ा था। इस बार पार्टी ने उन्हें सुल्तानपुर से टिकट दिया है। साल 2014 में इस सीट से उनके बेटे वरुण गांधी ने चुनाव लड़ा था। पार्टी ने इस बार वरुण को मेनका गांधी की सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है।

प्रचार के लिए सुलतानपुर में डटे वरुणः वरुण गांधी पीलीभीत में चुनाव खत्म होने के बाद पूरी तरह से सुलतानपुर में अपनी मां व केंद्रीयमंत्री मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए थे।

