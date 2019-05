Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से जिन्ना विवाद सामने आया है। इस बार मध्य प्रदेश के झाबुआ-रतलाम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गुमान सिंह डामोर ने जिन्ना को विद्वान व्यक्ति बताते हुए कहा है की अगर आजादी के समय नेहरू के बजाय उन्हें पीएम बनाया जाता तो देश के दो टुकड़े नहीं होते। डामोर ने देश के विभाजन का ठीकरा पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू पर फोड़ते हुए कहा कि अगर वो जिद (पीएम बनने की) नहीं करते तो देश के टुकड़े होते। डामोर के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

#WATCH Gumansingh Damor, BJP candidate from Ratlam-Jhabua LS seat: Azadi ke samay agar Nehru zidd nahi karte, to is desh ke 2 tukde nahi hote. Mohd Jinnah, ek advocate, ek vidwan vyakti, agar us waqt decision liya hota ki hamara PM Md. Jinnah banega, to is desh ke tukde nahi hote pic.twitter.com/w9mRk9K9ju

— ANI (@ANI) May 11, 2019