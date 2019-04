Lok Sabha Election 2019: ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा अलग ही अंदाज में नजर आए। वे चुनाव प्रचार के दौरान एक रोमांटिक गाना गाते नजर आए। उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वे हिंदी का मशहूर गाना ‘तुम मिले दिल खिले’ तेलुगु में गा रहे हैं। संबित ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया है।

ये लिखा पोस्ट मेंः ट्विटर पर अपनी पोस्ट में संबित ने लिखा, ‘पुरी में एक बड़ी आबादी तेलुगु लोगों की भी है। चुनावी कैंपेनिंग के दौरान मैंने जनता की डिमांड पर तेलुगु में एक गाना गाया। क्या आपको यकीन नहीं? जरूर देखिए ये वीडियो! मेरे प्यारे तेलुगु दोस्तों को ढेर सारा प्यार।’ बता दें कि संबित पात्रा ओडिशा की पुरी सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं।

Puri has a sizeable Telugu Population as well. While Campaigning amidst them sang a famous Telugu number on demand. The frenzy in the crowd was palpable, don’t believe ? A must watch! Lots of love to my adorable Telugu friends. @BJP4Odisha #IndiaBoleModiDobara #SambitPatra4Puri pic.twitter.com/ULI8xJdnhU

— Chowkidar Sambit Patra (@sambitswaraj) April 19, 2019