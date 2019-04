Lok Sabha Election 2019 में भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गुरुवार (18 अप्रैल) को एक कार्यक्रम में रो पड़ीं। मालेगांव विस्फोट में हाथ होने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद उन्हें करीब नौ साल जेल में रखा गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान उन्होंने जेल स्टाफ पर प्रताड़ित करने और अमानवीय व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।

पहले ही दिन बिना कुछ पूछे मारना शुरू कर दियाः साध्वी प्रज्ञा ने कहा, ‘जो गलती मैंने नहीं की उसे मैं स्वीकार भी नहीं करूंगी। मुझसे पूछा जाता था कि मैं किसके साथ बैठक करती हूं, क्या प्रशिक्षण देती हूं। मुझे लेकर गए और गैरकानूनी तरीके से 13 दिनों तक रखा। पहले ही दिन बिना कुछ पूछे पीटना शुरू कर दिया। चौड़े बेल्ट से मारा जाता था। बेल्ट इतना सख्त होता था कि एक बेल्ट में ही शरीर सूज जाता है दूसरा बेल्ट में छिल जाएगा। बेल्ट की मार से पूरा नर्वस सिस्टम सुन्न पड़ जाता था। वे दिन-रात पीटते थे।’

#WATCH: Alleging torture by jail officials, Sadhvi Pragya Singh Thakur, BJP Lok Sabha candidate from Bhopal, breaks down while addressing the party workers pic.twitter.com/UVUomvmJZ2

