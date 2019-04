Lok Sabha Election 2019: बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला कर रहे हैं। कन्हैया के मुकाबले बीजेपी ने यहां से गिरिराज सिंह को मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि इस बार बेगूसराय में गिरिराज और कन्हैया के बीच मुकाबला होने से चुनाव दिलचस्प होने के आसार है। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बेगूसराय के कासिमपुर गांव मैं जिन लोगों ने कन्हैया कुमार का फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया। उन्हीं लोगों ने कन्हैया के जाने के कुछ मिनट बाद ही पीएम मोदी को वोट देने की बात कही।

क्या है वीडियो में: बता दें कि @rahulpandita नाम से बने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में बेगूसराय के कासिमपुर, आजादनगर गांव में लोग बता रहे हैं कि यहां कन्हैया कुमार का वर्चस्व तो बना है, लेकिन देश में पीएम मोदी का ही हिसाब ही रहेगा। खास बात यह है कि इन सभी लोगों ने कुछ देर पहले ही कन्हैया का स्वागत किया था।

The post-Pulwama complexities of these elections: on April 2, @kanhaiyakumar stopped in a village in Begusarai to speak to a group of people waiting for him with garlands. A minute after Kanhaiya left, same people told me they will vote for @narendramodi – I asked them why: pic.twitter.com/XPmarM4mXO

