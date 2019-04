Lok Sabha Election 2019 की गहमागहमी के बीच ‘अप्रैल फूल्स डे’ यानी ‘मूर्ख दिवस’ भी सियासी चुटकियों का बहाना बन गया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया तो बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी को ट्रोल कर दिया। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल को दुनियाभर में ‘अप्रैल फूल्स डे’ के रुप में मनाया जाता है। इस दिन लोग प्रैंक्स और जोक्स के जरिए लोगों के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक करते हैं। लेकिन भारत की सियासत में भी ‘अप्रैल फूल्स डे’ का इस्तेमाल हो रहा है।

कांग्रेस ने कहा- ‘मोदी मत बनाओ’: कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘ब्लैक मनी का अब तक पता नहीं है, नीरव मोदी को अब तक नहीं लाया गया और युवा अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब भारतीयों के पास प्रधानमंत्री से एक ही बात कहने को बची है- मोदी मत बनाओ।’

Black money is still missing, Nirav Modi has still not been brought to justice & the youth are still looking for jobs. The only thing Indians have left to say to our PM – #ModiMatBanao pic.twitter.com/3Cj9RPTFTR

