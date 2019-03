Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए देशभर में चुनाव प्रचार पूरे जोरशोर से चल रहा है। चुनावी रैलियों, रोड शो या राजनैतिक दलों की जनसभाओं में लोगों के पर्स चोरी होने, मोबाइल जेब से निकाले जाने या जेब कटने की बातें तो कई बार देखने सुनने को मिलती हैं।

लेकिन आंध्र प्रदेश में अनोखी घटना सामने आई है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला के साथ यह घटना देखने को मिली।

चुनाव प्रचार के दौरान जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला के हाथों से भीड़ में से एक शख्स उनके दाएं हाथ की उंगली से अंगूठी निकाल कर ले गया।

एक पत्रकार ने इस घटना से जुड़ा वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया है। वीडियो में शर्मिला बस पर सवार दिखाई दे रही हैं। इस बीच शर्मिला गेट पर अपने प्रशंसकों से हाथ मिलाती दिख रही हैं।

इस बीच भीड़ में शामिल एक शख्स हाथ मिलाते हुए शर्मिला के हाथों से जबरदस्ती अंगूठी निकालता दिखाई दे रहा है। शर्मिला के विरोध के बावजूद वह शख्स अंगूठी निकालने में सफल हो जाता है।

Someone from the crowd snatches a ring from Sharmila, sister of YS Jagan Reddy during campaigning in Andhra Pradesh. @Ashi_IndiaToday pic.twitter.com/654JWEOcjO

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) March 31, 2019