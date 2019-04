Lok Sabha Election 2019: आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग पर बिफर पड़े। नायडू ने निर्वाचन आयोग पर ट्रांसफर, पोस्टिंग में बिजी रहने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा, आयोग अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग में बिजी रहा। इस वजह से वह इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपीएटी को मेंटन नहीं कर सका।

ईवीएम और वीवीपीएटी फेल हो गए। मतदान करने के बाद सीएम ने यह बातें ट्वीट कर कहीं। सीएम ने ट्वीट में लिखा, ‘इस चिलचिलाती गर्माी में आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं बहुत निराश हूं और इसके लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं। हालांकि, मैं एक बार फिर आप सभी से मतदान करने की अपील करता हूं।’

नायडू ने कहा, ‘आज मैंने अपना वोट दिया। वोट करना आप सब की भी जिम्मेदारी है। आप में से अधिकतर आज सुबह मतदान केंद्रों पर गए। हालांकि, आप में से कुछ लोग ईवीएम में खराबी होने के कारण मतदान नहीं कर सके। आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा।’

प्रदेश के अनंतपुर जिले में चंद्र बाबू नायडू की पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थकों को बीच एक मतदान केंद्र पर हिंसक झड़प होने की खबर है।

C Naidu: Election commission which acted actively in transferring the officials; couldn’t maintain EVMs & VVPATs. They’ve failed. You had to face troubles in the scorching heat. I’m very disappointed & feeling bad for it.However I once again appeal to all of you to cast your vote pic.twitter.com/3WUqXUbIAi

— ANI (@ANI) April 11, 2019