Lok Sabha Election 2019 के लिए शनिवार (6 अप्रैल) को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात में अपने लोकसभा क्षेत्र में रोड शो किया। पार्टी के 39वें स्थापना दिवस पर शनिवार को अहमदाबाद के सरखेज इलाके से शुरू हुए रोड शो से पहले शाह ने जनसंघ के संस्थापक दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीरों पर माला पहनाई। शाह गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से ‘जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा हमारा है’ के नारे लगाने के लिए कहा।

बता दें कि पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में शाह की आलोचना की थी कि वह कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने का दिन में सपना देख रहे हैं। शाह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी के साथ एक खुले वाहन में रोड शो शुरू किया।

इन जगहों से गुजरा शाह का काफिलाः यह रोड शो वेजलपुर, प्रहलादनगर, जीवराज पार्क, मानसी क्रॉस रोड से होकर गुजरा और वस्त्रपुर में हवेली पर खत्म हुआ। शाह के शनिवार की रात को उनके निर्वाचन क्षेत्र के बोपल इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलने की संभावना है।

गांधी नगर सीट से लड़ेंगे चुनावः बता दें शाह को गांधीनगर सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी की जगह पर उतारा गया है। आडवाणी साल 1998 से इस सीट पर जीतते रहे हैं। यह शाह का पहला लोकसभा चुनाव है। भाजपा अध्यक्ष ने वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की मौजूदगी में बीते शनिवार (30 मार्च) को अपना नामांकन दाखिल किया था।

