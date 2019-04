Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी हमला जारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा- हमें कह कह रहे हैं कि संविधान नहीं होता तो हम भैंस चरा रहे होते, कैसे सीएम हैं? अगर लैपटाप दे दो कि जरा चला दो तो दो दिन पता नहीं लगेगा गायब हो जाएंगे। हमारे बारे में उनके विचार ये हो सकते हैं तो सोचो गरीब के बारे में क्या तुलना करते होंगे।

क्या था योगी का बयान: दरअसल, सीएम योगी ने शुक्रवार को इटावा में बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कोठारिया के समर्थन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने सपा- बसपा गठबंधन को निशाने पर लिया।जो लोग कभी भीमराव आंबेडकर को गाली देते थे, मायावती उनके साथ आ गई हैं. यही मायावती कहती थीं कि अगर संविधान नहीं होता तो अखिलेश यादव किसी जमींदार के घर भैंस चरा रहा होता।

