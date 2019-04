Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है। इस दौरान कांग्रेस कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी के चौकीदार वाले बयान को लेकर उन पर फिर से हमला किया है। राहुल ने कहा कि चुनाव के बाद राफेल डील की जांच होगी और चैकीदार जेल में होगा। इस दौरान राहुल ने एक बार फिर ‘चौकीदार चोर है’ का नारा दोहराते हुए पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बता दें कि राहुल का बयान ऐसे समय आया है, जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ 6 दिन बाकी है।

National Hindi News, 05 April 2019 LIVE Updates: दिन भर की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

#WATCH: Congress President Rahul Gandhi says in Nagpur, Maharashtra, "after elections, there will be an inquiry, the 'chowkidaar' will go to jail". (04.04.19) pic.twitter.com/MWDDma4m57

— ANI (@ANI) April 5, 2019