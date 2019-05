Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान में दो दिन बचे हैं लेकिन पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब में सिद्धू की पत्नी को टिकट नहीं दिए जाने के मामले में एक के बाद एक बयान आ रहे हैं।

बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की पत्नी के उस दावे को खारिज किया था जिसमें कहा गया था कि सीएम और पंजाब प्रभारी आशा कुमारी ने उन्हें अमृतसर से टिकट नहीं मिलने दिया था। हालांकि, कैप्टन ने परोक्ष रूप से यह भी जताया था कि नवजोत कौर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं थीं।

अब नवजोत कौर के पति और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिद्धू अपने पत्नी के समर्थन में आ गए हैं। सिद्धू ने कहा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के टिकट संबंधी दावे को पूरी तरह से बकवास बताए जाने के बाद सीएम की बात को खारिज किया है। सिद्धू ने कहा, ‘मेरी घरवाली में इतना दम है और इतनी नैतिकता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी।’ वहीं, शुक्रवार को एक बार सिद्धू की पत्नी ने अपनी बात दोहराई।

Navjot Kaur Sidhu:I didn’t talk of any other seat except Amritsar in the context that I was denied Amritsar ticket by CM&Asha Kumari Ji saying that Dussehra incident hamper my image. Amritsar is my home seat. It’s not fair to tell me to go Bhatinda when I don’t know anyone there. pic.twitter.com/89DjehuC10

