Lok Sabha Election 2019: आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बलबीर जाखड़ के बेटे ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। जाखड़ के बेटे उदय जाखड़ ने कहा उनके पिता ने 6 करोड़ रुपये देकर आम आदमी पार्टी का टिकट खरीदा है।

उदय ने कहा कि यह पैसे सीधे गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। वहीं, बलबीर जाखड़ ने अपने बेटे के आरोपों को खारिज किया है। बलबीर के बेटे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनके पिता ने खुद यह बात उसे बताई थी।

उदय का कहना है कि मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए पैसे देने से मना करते हुए कहा कि उन्होंने आप का टिकट लेने के लिए केजरीवाल को पैसे दिए।

#TNExclusive Hours before Delhi votes, cash for ticket controversy that hits AAP. West Delhi AAP candidate’s son has made a huge claim. He has said his father paid 6 crore rupees to Kejriwal for a Lok Sabha ticket.@parv05 with the details | #May23WithTimesNow pic.twitter.com/znsDoysu2C

— TIMES NOW (@TimesNow) May 11, 2019