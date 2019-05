पश्चिम बंगाल में आम चुनावों के दौरान हिंसा की कई घटनाएं सामने आयीं हैं। सातवां और आखिरी चरण भी इससे अछूता नहीं है। अंतिम चरण के दौरान भी अभी तक कई जगह पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आयी हैं। अब टीएमसी नेता मदन मित्रा का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मदन मित्रा एक मतदान केन्द्र पर सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सुरक्षाकर्मी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मदन मित्रा किसी बात से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और लगातार सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में आम चुनावों के साथ ही भाटपारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर टीएमसी ने मदन मित्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाटपारा सीट पर रविवार को मतदान के कुछ घंटों पहले ही हिंसा भड़क गई थी। दरअसल हिंसा के दौरान भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए थे। इस हिंसा में भाजपा नेता अर्जुन सिंह गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद लोगों की भीड़ ने दो कारों में आग लगा दी। भाजपा और टीएमसी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही हैं। उल्लेखनीय है कि मदन मित्रा की गिनती टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं में की जाती है। बहुचर्चित शारदा चिटफंड घोटाले में भी मदन मित्रा का नाम सामने आया था। इस मामले में मदन मित्रा काफी समय जेल में बिताकर आए हैं। मदन मित्रा ममता बनर्जी की सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी रह चुके हैं।

#WATCH: TMC leader Madan Mitra, party’s candidate for the bypoll to Bhatpara Assembly seat, argues with a security personnel at a polling booth in the assembly constituency. #WestBengal pic.twitter.com/qfBJ3Zzylb

— ANI (@ANI) May 19, 2019