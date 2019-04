Lok Sabha Election: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू के काफिले की एक कार से 1.80 करोड़ रुपये की कथित बरामदगी पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर ‘चौकीदार चोर है’ का नारा बुलंद किया है। बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि यह प्रजातंत्र का काला दिन है। चोर की चौकीदारी और चौकीदार की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाए कि नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले यह पैसा मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। इसके लिए मोदी, खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना माइन समेत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तापिर गाव के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।

कांग्रेस के इस आरोप पर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “यह बिल्कुल ही गलत है। कैश फॉर वोट का प्रचलन कांग्रेस पार्टी में रहा है। चुनाव आयोग की जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें सूचना मिली है कि ये पैसा बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से मिले हैं।” उधर, कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए और पश्चिम अरुणाचल लोकसभा क्षेत्र से तापिर गांव की उम्मीदवारी तत्काल रद्द की जानी चाहिए।

Arunachal Pradesh CM Pema Khandu on Congress allegations: It's absolutely wrong. ‘Cash for Vote’ is rather practiced by Congress party. Investigation under Election Commission will reveal all the details. We have got the info that it has been recovered from a BJP candidate's car. pic.twitter.com/VOcxxseP3d

