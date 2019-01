लोकसभा में आज (बुधवार, 02 जनवरी) को राफेल डील पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर जब वित्त मंत्री अरुण जेटली जवाब दे रहे थे तभी विपक्षी नेताओं ने तो पहले शोर-शऱाबा किया फिर सत्ता पक्ष की तरफ कागज के बने हवाई जहाज उड़ाकर फेंकने लगे। सदन में इस स्थिति को देखकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बिफर पड़ीं। उन्होंने कांग्रेसी सांसदों को ऐसा नहीं करने को कहा लेकिन विपक्षी नेता तब भी नहीं माने। इसके बाद स्पीकर ने तंज कसा, “आपलोग बच्चे नहीं हो, बचपन में कागज के जहाज नहीं उड़ाए थे क्या जो आज उड़ा रहे हो।” जब इस पर भी विपक्षी नेताओं ने शोर करना शुरू कर दिया तो स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर साढ़े तीन बजे तक स्थगित कर दी।

इससे पहले जब राहुल गांधी राफेल पर चर्चा कर रहे थे तब सदन को ढाई बजे तक के लिए कुल पांच मिनट के लिए स्थगित किया गया था। दरअसल, राहुल गांधी ने स्पीकर से सदन में उस ऑडियो टेप को सुनाने की इजाजत मांगी थी जिसमें कथित तौर पर पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की आवाज है कि उनके घर पर राफेल डील से जुड़े सारे कागजात हैं। राहुल की मांग पर लोकसभा में हंगामा होने लगा। लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को इसकी परमिशन नहीं दी तो विपक्षी सांसदों ने खूब हंगामा किया। स्पीकर ने कहा कि अगर आप इस ऑडियो टेप की पुष्टि करते हैं और इसकी जिम्मेदारी लिखित में देते हैं तभी चला सकते हैं।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो छिप रहे हैं। उन्होंने अनिल अंबानी को ‘डबल ए’ कहकर पुकारा और कहा कि पीएम ने अपने इस दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनी को राफेल डील का ठेका नहीं मिलने दिया। उधर, गांधी के आरोपों पर जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पिछली बार पूर्व फ्रांसिसी राष्ट्रपति से मुलाकात की बातचीत में छेड़छाड़ कर लोगों के सामने रखा था और आज फिर वही चीज दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल सदन में टेप पेश करना चाहते हैं लेकिन उसकी प्रामाणिकता पर खुद डरे हुए हैं।

देखें वीडियो: सदन में विपक्षी नेताओं ने फेंके पेपर प्लेन

#WATCH Moment when Congress MPs threw paper planes towards FM Arun Jaitley while he was speaking during #Rafaledeal debate in Lok Sabha (Source:LS TV) pic.twitter.com/4LuuBIUSPU

— ANI (@ANI) January 2, 2019