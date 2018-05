जेडीएस नेता एचडी कुमारस्‍वामी ने मतगणना शुरू होने से पहले नागमंगला के आदिचुंचनागिरी महासमस्‍थान मठ में प्रार्थना की। वे रामनगर और चन्‍नापटना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, दिल्‍ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्‍यालय पर मतगणना से पहले 'हवन' किया गया।

JDS's HD Kumaraswamy offers prayers at Adichunchanagiri Mahasamsthana Math in Nagamangala ahead of counting of votes for #KarnatakaElections2018 . Kumaraswamy is contesting from Ramanagara and Channapatna constituencies pic.twitter.com/3usqTFsRch