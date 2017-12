तमिलनाडु की पूर्व मुख्‍यमंत्री जे. जयललिता के निधन से खाली हुई चेन्‍नई के आरके नगर विधानसभा सीट उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई। शुरुआती रुझानों में निर्दलीय उम्‍मीदवार टीटीवी दिनाकरण आगे चल रहे हैं। नतीजा दोपहर तक आने की संभावना है। गुरुवार (21 दिसंबर) को हुए मतदान में रिकॉर्ड 77 फीसदी मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार, यह 2011 के बाद का सर्वोच्‍च मतदान प्रतिशत है। सत्‍ताधारी AIADMK के लिए आरके नगर सीट जयललिता की विरासत की तरह है और यहां पर जीतकर मुख्‍यमंत्री ई पलानीस्‍वामी और उनकी टीम दिखाना चाहेंगे कि सबकुछ उनके नियंत्रण में है। पार्टी ने वेटरन नेता ई मधुसूदन को उतारा है, जो यहां से पहले भी जीत चुके हैं। तेलुगु भाषी लोगों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है जो आरके नगर में बड़ा वोटबैंक है। मधुसूदन के सामने जयललिता की सहयोगी शशिकला के भतीजे, टीटीवी दिनाकरण हैं। शशिकला और दिनाकरण AIADMK का नियंत्रण हासिल करने को लड़ रहे हैं। इसके अलावा यहां द्रमुक के एन. मरुधु गणेश, भारतीय जनता पार्टी के के. नागराजन मैदान में हैं।

– टीटीवी दिनाकरण अब 1891 वोट पाकर आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर 646 वोटों के साथ सत्‍ताधारी पार्टी के ई मधुसूदन हैं, जबकि तीसरे नंबर पर डीएमके के एन. मरुधु गणेश हैं जिन्‍हें अब तक 360 वोट मिले हैं।

– AIADMK के मंत्री इस वक्‍त चेन्‍नई के मरीना बीच स्थित एमजी रामचंद्रन मेमोरियल पर मौजूद हैं। आज एमजीआर की 30वीं पुण्‍यतिथि है।

#Visuals from late AIADMK founder MG Ramachandran memorial at Marina Beach in #Chennai on his 30th death anniversary. pic.twitter.com/bFFEK1pHTg

— ANI (@ANI) December 24, 2017