हिमाचल प्रदेश चुनाव नतीजे 2017: कांग्रेस के गढ़ में लगाई सेंध, बीजेपी ने हासिल किया स्पष्ट बहुमत

Himachal Pradesh Election Chunav Result 2017: हिमाचल प्रदेश भी अब उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां बीजेपी का शासन होगा। सोमवार को हुई मतगणना के बाद बीजेपी ने बड़ी आसानी से बहुमत हासिल कर लिया। रुझान और जीते गए सीटों को जोड़ दें तो 44 जबकि कांग्रेस के 21 सीटें जीतने की संभावना है। 3 सीटें अन्य के खाते में गई है। बीजेपी की इस जीत का स्वाद कड़वा करने वाली बात रही उसके सीएम प्रत्याशी प्रेम कुमार धूमल की हार। धूमल सुजानपुर सीट से चुनाव हार गए हैं। ऐसे में बीजेपी को अब नया सीएम प्रत्याशी ढूंढना होगा। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी चुनाव हार गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 में कांग्रेस ने 36 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 26 सीटों से संतोष करना पड़ा, वहीं छह सीटें निर्दलीय नेताओं के हाथ लगीं। साल 2012 के चुनाव में अपमानजनक हार का सामने करने के बाद भाजपा राज्य में वापसी करने की पुरजोर कोशिश की। इस पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां कीं।

– शिमला सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। इस सीट पर बीजेपी के सुरेश भारद्वाज ने निर्दलीय हरीश जनार्था को 1903 वोटों से हराया है।

– हिमाचल प्रदेश के अन्नी सीट पर बीजेपी कैंडिडेट किशोरी लाल ने कांग्रेस के पारस राम से 5983 वोटों से जीत हासिल की है।

– सुजानपुर सीट से प्रेम कुमार धूमल 2800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राजिन्दर राणा यहां लगातार बढ़त बनाए हुए हैं।

– हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि सीएम कैंडिडेट प्रेम कुमार धूमल पिछले साढ़े तीन घंटों से लगातार पीछे चल रहे हैं। धूमल हिमाचल प्रदेश की सुजानपुर सीट से कांग्रेस राजिन्दर राणा से इस वक्त 1371 वोटों से पीछे चल रहे हैं।

– हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की स्पष्ट बढ़त के साथ ही पार्टी ऑफिस में जश्न का दौर शुरू हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी शुरू कर दी है। हिमाचल में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 35 सीटों की जरूरत है, बीजेपी इस वक्त 45 सीटों पर आगे चल रही है।

