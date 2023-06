दूल्हा= पीएम पद, बाराती= विपक्षी पार्टियां… कहीं राहुल की शादी का राग अलापकर लालू बड़ा संदेश तो नहीं दे गए?

दूल्हे से मतलब पीएम, बाराती से मतलब पूरा विपक्षा, अब अगर लालू के बयान को इस नजरिए से समझा जाए तो उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवारी सौंप दी जाए और पूरा विपक्ष उनके साथ चलने वाला है।

राहुल गांधी को लेकर लालू का बड़ा बयान

विपक्षी एकता की पटना में पहली बैठक संपन्न हो गई। मीडिया से बात की गई, सभी नेताओं ने बारी-बारी से अपने विचार रखे। कह सकते हैं कि समान बयान दिया गया- बीजेपी को हराने के लिए सभी एकजुट होंगे। लेकिन फिर बारी आई राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की, वहीं जो अपनी सियासत के लिए तो जाने ही जाते हैं, बयानों से बड़ा खेल करने में भी माहिर हैं। ऐसे में एक बार फिर जब माइक लालू के सामने आया, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर शुरुआत में हंसी आई, लेकिन बाद में लगा कि कोई बड़ा मैसेज देने का काम हुआ है। असल में विपक्षी एकता वाली बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को लेकर मीडिया से बात करते हुए बोला कि दाढ़ी मत बढ़ाइए और शादी करिए। अभी भी देर नहीं हुई है। आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हम सब आपकी शादी में बाराती चलेंगे। उन्होंने इस बीच सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी हमेशा कहती थीं कि हमारी बात नहीं मानता है, आप ही लोग इसकी शादी करवाइए। इसलिए अब आप हमारी बात मानिए और शादी कर लीजिए। अब मीडिया में तो इस बयान को जैसे बोला गया, उसी तरह चला दिया गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में दो शब्दों ने जोर पकड़ा- एक रहा दूल्हा और दूसरा रहा- बाराती। अब आम बोलचाल में तो इन दोनों ही शब्दों का वहीं मतलब है, जो कोई सामान्य व्यक्ति सोचेगा, लेकिन इसकी राजनीतिक परिभाषा कुछ अलग रह सकती है। इसे ऐसे समझिए- दूल्हे से मतलब पीएम, बाराती से मतलब पूरा विपक्षा, अब अगर लालू के बयान को इस नजरिए से समझा जाए तो उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवारी सौंप दी जाए और पूरा विपक्ष उनके साथ चलने वाला है। यहां ये समझना जरूरी है कि अभी तक इसे लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, सिर्फ इशारों में कुछ बातों का जिक्र किया गया है जिस वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। वैसे भी सियासत में कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली जाती है। विपक्षी एकता वाली बैठक के बाद भी लालू का यूं अचानक से राहुल की शादी का जिक्र करना अजीब लगत है। इसी वजह से राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि लालू ने राहुल की दावेदारी वाला संदेश देने का काम किया है। अब अगर लालू ने ऐसा कोई संदेश दिया भी है, फिर भी इस समय राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। इसका कारण ये है कि वे अभी मोदी सरनेम वाले मामले में फंसे हुए हैं और उसी वजह से उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी को राहत मिल जाती है, तो कांग्रेस राहुल गांधी को ही पीएम दावेदारी के लिए उतारेगी, इसमें कोई शक नहीं लगता। सवाल तो ये है कि क्या विपक्ष इसे स्वीकार करेगा? जो ममता बंगाल में कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है, जो लेफ्ट केरल में टक्कर दे रही है, जो AAP ऐलान कर चुकी है कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, ऐसे में राहुल की उम्मीदवारी को समर्थन कितना मिल पाएगा?

