Lalgola Assembly Election Result 2026 (लालगोला विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की लालगोला विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। लालगोला विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ali Mohammad को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Abu Hena को उम्मीदवार बनाया। लालगोला सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अली मोहम्मद ने जीत हासिल की थी। लालगोला सीट पर हार जीत का अंतर 60707 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार अबू हिना को हराया था।

लालगोला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Lalgola Election Result 2026

यहां देखें लालगोला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Lalgola (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें लालगोला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Aziz Doctor Rs 6,29,08,242 ~ 6 Crore+ / Rs 38,50,000 ~ 38 Lacs+ Cases Age Education 0 30 Post Graduate Amar Kumar Das Rs 25,27,234 ~ 25 Lacs+ / Rs 1,90,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 50 12th Pass Babluzzaman Md / Cases Age Education 4 48 Post Graduate Md Fihian Ali Rs 1,15,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 12th Pass Md Tarik Aziz Rs 29,35,879 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 33 Graduate Professional Mousumi Khatun / Cases Age Education 0 34 8th Pass Muntasir Zamil Rs 38,60,251 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Touhidur Rahaman Suman Rs 4,55,220 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 30 Post Graduate Zinnatun Nesha / Cases Age Education 0 36 Post Graduate

लालगोला में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Lalgola Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें लालगोला में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ali Mohammad 2016 Abu Hena 2011 Abu Hena

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।