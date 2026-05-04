Lakhipur Assembly Election Result 2026 (लखीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की लखीपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। लखीपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Kaushik Rai को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Mukesh Pandey को उम्मीदवार बनाया। लखीपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के कौशिक राय ने जीत हासिल की थी। लखीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 12700 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार मुकेश पांडे को हराया था।

लखीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Lakhipur Election Result 2026

यहां देखें लखीपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Lakhipur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें लखीपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Kaushik Rai Rs 4,06,96,652 ~ 4 Crore+ / Rs 24,58,068 ~ 24 Lacs+ Cases Age Education 0 51 Graduate Professional M. Santi Kumar Singha Rs 3,07,10,979 ~ 3 Crore+ / Rs 12,75,322 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 1 56 Post Graduate

लखीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Lakhipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें लखीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kaushik Rai 2011 Dinesh Prasad Goala

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।