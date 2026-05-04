Lakhimpur Assembly Election Result 2026 (लखीमपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की लखीमपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। लखीमपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Manab Deka को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Dr. Joy Prakash Das (J.P.) को उम्मीदवार बनाया। लखीमपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मानब डेका ने जीत हासिल की थी। लखीमपुर सीट पर हार जीत का अंतर 3036 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार डॉ. जॉय प्रकाश दास (जे.पी.) को हराया था।

लखीमपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Lakhimpur Election Result 2026

यहां देखें लखीमपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Lakhimpur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें लखीमपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Birinchi Pegu Rs 62,683 ~ 62 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Ghana Buragohain Rs 2,47,39,343 ~ 2 Crore+ / Rs 51,20,000 ~ 51 Lacs+ Cases Age Education 0 60 Graduate Hemanta Boruah / Cases Age Education 0 48 Graduate Manab Deka Rs 13,67,09,685 ~ 13 Crore+ / Rs 10,86,51,828 ~ 10 Crore+ Cases Age Education 0 50 Graduate Nurul Ali Rs 33,12,000 ~ 33 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Others

लखीमपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Lakhimpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें लखीमपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manab Deka 2016 Utpal Dutta 2011 Utpal Dutta

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।