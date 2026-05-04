Laharighat Assembly Election Result 2026 (लहरीघाट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की लहरीघाट विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। लहरीघाट विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Dr. Asif Mohammad Nazar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Independent ने Siddique Ahmed को उम्मीदवार बनाया। लहरीघाट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के डॉ. आसिफ मोहम्मद नज़र ने जीत हासिल की थी। लहरीघाट सीट पर हार जीत का अंतर 2028 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Independent उम्मीदवार सिद्दीक अहमद को हराया था।

लहरीघाट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Laharighat Election Result 2026

यहां देखें लहरीघाट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Laharighat (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें लहरीघाट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dr Asif Mohammad Nazar Rs 17,04,39,885 ~ 17 Crore+ / Rs 1,69,82,855 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 2 37 Post Graduate Haresha Khanam Rs 13,40,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 12th Pass Md Khalilur Rahman / Cases Age Education 0 50 Post Graduate Omar Faruque Rs 6,05,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 10th Pass Siddique Ahmed Rs 1,30,05,342 ~ 1 Crore+ / Rs 7,45,895 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 56 10th Pass

लहरीघाट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Laharighat Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें लहरीघाट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dr. Asif Mohammad Nazar 2016 Dr. Nazrul Islam 2011 Dr. Nazrul Islam

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।