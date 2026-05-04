Labpur Assembly Election Result 2026 (लबपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की लबपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। लबपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Abhijit Sinha (RANA) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Biswajit Mondal को उम्मीदवार बनाया। लबपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अभिजीत सिन्हा (राणा) ने जीत हासिल की थी। लबपुर सीट पर हार जीत का अंतर 17975 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बिस्वजीत मंडल को हराया था।

लबपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Labpur Election Result 2026

यहां देखें लबपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Labpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें लबपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

लबपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Labpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें लबपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abhijit Sinha (Rana) 2016 Monirul Islam 2011 Monirul Islam

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।