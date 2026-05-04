Kushmandi Assembly Election Result 2026 (कुशमंडी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कुशमंडी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कुशमंडी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rekha Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ranjit Kumar Roy को उम्मीदवार बनाया। कुशमंडी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रेखा रॉय ने जीत हासिल की थी। कुशमंडी सीट पर हार जीत का अंतर 12584 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार रणजीत कुमार रॉय को हराया था।

कुशमंडी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kushmandi Election Result 2026

यहां देखें कुशमंडी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kushmandi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कुशमंडी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bablu Sarkar Rs 5,42,350 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Graduate Jugal Biswas Rs 1,31,639 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Jyotirmoy Roy / Cases Age Education 0 45 Graduate Kansha Roy Rs 63,000 ~ 63 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Post Graduate Nirod Candra Roy Rs 1,500 ~ 1 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Illiterate Paresh Adhikari / Cases Age Education 1 58 8th Pass Rekha Roy Rs 23,56,869 ~ 23 Lacs+ / Rs 3,38,041 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 1 39 10th Pass Tapas Chandra Roy Rs 14,60,222 ~ 14 Lacs+ / Rs 1,19,648 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 39 Graduate

कुशमंडी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kushmandi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कुशमंडी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rekha Roy 2016 Narmada Chandra Roy 2011 Narmada Chandra Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।