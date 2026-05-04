Kurseong Assembly Election Result 2026 (कुर्सियांग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कुर्सियांग विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कुर्सियांग विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bishnu Prasad Sharma (alias B.P. Bajgain) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Independent ने Tshering Lama को उम्मीदवार बनाया। कुर्सियांग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिष्णु प्रसाद शर्मा (उर्फ बी.पी. बाजगैन) ने जीत हासिल की थी। कुर्सियांग सीट पर हार जीत का अंतर 15515 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Independent उम्मीदवार शेरिंग लामा को हराया था।

कुर्सियांग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kurseong Election Result 2026

यहां देखें कुर्सियांग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kurseong (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कुर्सियांग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amar Lama Rs 4,26,67,398 ~ 4 Crore+ / Rs 7,99,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 1 65 Graduate Professional Bandana Rai Rs 7,77,219 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Mohan Sharma / Cases Age Education 0 38 Post Graduate Saroj Kumar Khattri Rs 56,09,915 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 Others Sonam Lama Rs 21,38,076 ~ 21 Lacs+ / Rs 7,38,385 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Sumendra Tamang / Cases Age Education 4 33 Post Graduate Uttam Brahman Rs 3,35,238 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Graduate

कुर्सियांग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kurseong Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कुर्सियांग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bishnu Prasad Sharma 2016 Rohit Sharma 2011 Rohit Sharma

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।