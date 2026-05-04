Kumargram Assembly Election Result 2026 (कुमारग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कुमारग्राम विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कुमारग्राम विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Manoj Kumar Oraon को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Leos Kujur (URAO) को उम्मीदवार बनाया। कुमारग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मनोज कुमार ओरांव ने जीत हासिल की थी। कुमारग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 11001 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार लियोस कुजुर (उराव) को हराया था।

कुमारग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kumargram Election Result 2026

यहां देखें कुमारग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kumargram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कुमारग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abkari Kujur Rs 27,76,562 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 8th Pass Amit Chompramari Rs 6,58,298 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 12th Pass Bikash Oraon / Cases Age Education 0 28 10th Pass Kishor Minj Rs 4,88,841 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Professional Manoj Kumar Oraon Rs 57,06,289 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 46 Graduate Professional Paulus Tudu / Cases Age Education 0 37 5th Pass Rajeev Tirkey Rs 4,10,10,400 ~ 4 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Graduate Ram Oraon Rs 16,13,659 ~ 16 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 10th Pass Sushil Minz Rs 7,82,704 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 8th Pass Unilish Mochari Rs 8,536 ~ 8 Thou+ / Rs 12,999 ~ 12 Thou+ Cases Age Education 0 32 8th Pass Sudham Lama / Cases Age Education 0 31 Graduate

कुमारग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kumargram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कुमारग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manoj Kumar Oraon 2016 James Kujur 2011 Dasrath Tirkey

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।