Kumarganj Assembly Election Result 2026 (कुमारगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कुमारगंज विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कुमारगंज विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Toraf Hossain Mandal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Manas Sarkar को उम्मीदवार बनाया। कुमारगंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तोराफ हुसैन मंडल ने जीत हासिल की थी। कुमारगंज सीट पर हार जीत का अंतर 29367 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मानस सरकार को हराया था।

कुमारगंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kumarganj Election Result 2026

यहां देखें कुमारगंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kumarganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कुमारगंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bipul Tudu Rs 1,03,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 10th Pass Charlesh Kisku Rs 72,600 ~ 72 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Graduate Golam Mortuja Mondal / Cases Age Education 0 43 12th Pass Mofazzal Hossain Rs 1,26,39,213 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 66 Post Graduate Ranjit Dev Rs 2,75,600 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 8th Pass Ruhul Amin Haque / Cases Age Education 0 63 8th Pass Subhendu Sarkar Rs 2,31,96,900 ~ 2 Crore+ / Rs 1,65,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 9 51 Graduate Toraf Hossain Mandal Rs 93,22,868 ~ 93 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate

कुमारगंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kumarganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कुमारगंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Toraf Hossain Mandal 2016 Toraf Hossain Mandal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।