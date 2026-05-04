Kulti Assembly Election Result 2026 (कुल्टी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कुल्टी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कुल्टी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ajay Kumar Poddar को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Ujjal Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। कुल्टी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अजय कुमार पोद्दार ने जीत हासिल की थी। कुल्टी सीट पर हार जीत का अंतर 679 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार उज्ज्वल चटर्जी को हराया था।

कुल्टी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kulti Election Result 2026

यहां देखें कुल्टी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kulti (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कुल्टी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Ghatak Rs 5,17,33,710 ~ 5 Crore+ / Rs 11,42,793 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Professional Ajay Kumar Poddar Rs 2,55,79,769 ~ 2 Crore+ / Rs 27,40,000 ~ 27 Lacs+ Cases Age Education 0 68 Graduate Professional Akhtar Hussain Md / Cases Age Education 3 50 Graduate Bhabani Charan Acharya Rs 26,13,476 ~ 26 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 10th Pass Ravi Yadav Rs 2,62,465 ~ 2 Lacs+ / Rs 1,80,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 33 Post Graduate Shekhawat Khan / Cases Age Education 0 32 5th Pass

कुल्टी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kulti Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कुल्टी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ajay Kumar Poddar 2016 Ujjal Chatterjee 2011 Ujjal Chatterjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।