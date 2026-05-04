Kultali Assembly Election Result 2026 (कुलताली विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कुलताली विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कुलताली विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ganesh Chandra Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Mintu Halder को उम्मीदवार बनाया। कुलताली सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के गणेश चंद्र मंडल ने जीत हासिल की थी। कुलताली सीट पर हार जीत का अंतर 47177 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मिंटू हालदार को हराया था।

कुलताली विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kultali Election Result 2026

यहां देखें कुलताली की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kultali (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कुलताली विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bhutnath Sardar Rs 21,000 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 8th Pass Ganesh Chandra Mondal Rs 10,52,29,491 ~ 10 Crore+ / Rs 2,70,49,954 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 46 Graduate Madhabi Biswas / Cases Age Education 0 40 10th Pass Madhabi Mahalder Rs 65,306 ~ 65 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 36 Post Graduate Ramsankar Halder Rs 47,97,931 ~ 47 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 10th Pass Rupa Haldar / Cases Age Education 1 47 Graduate Sankar Deb Mondal Rs 2,95,101 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 12th Pass Sankar Naskar Rs 15,000 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 12th Pass Shankar Naskar / Cases Age Education 1 61 12th Pass

कुलताली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kultali Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कुलताली में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ganesh Chandra Mondal 2016 Ramsankar Halder 2011 Ramsankar Halder

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।