Kulpi Assembly Election Result 2026 (कुलपी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कुलपी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कुलपी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Jogaranjan Halder को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Pranab Kumar Mallik को उम्मीदवार बनाया। कुलपी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के जोगरंजन हालदार ने जीत हासिल की थी। कुलपी सीट पर हार जीत का अंतर 33818 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार प्रणब कुमार मल्लिक को हराया था।

कुलपी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kulpi Election Result 2026

यहां देखें कुलपी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kulpi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कुलपी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abani Naskar Rs 70,29,562 ~ 70 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Graduate Abanimohan Roy Rs 21,000 ~ 21 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 12th Pass Abdul Maleque Molla / Cases Age Education 6 50 Graduate Barnali Dhara Rs 94,60,113 ~ 94 Lacs+ / Rs 12,00,000 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 2 51 10th Pass Barnali Mondal Rs 14,69,545 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Jamuna Tanti / Cases Age Education 0 35 12th Pass Kutub Uddin Molla Rs 48,11,700 ~ 48 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 50 Post Graduate Mosharaf Mandal Rs 20,73,790 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 8th Pass Sabina Khatun / Cases Age Education 0 48 12th Pass

कुलपी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kulpi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कुलपी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jogaranjan Halder 2016 Jogaranjan Halder 2011 Jogoranjan Halder

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।