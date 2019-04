2019 लोकसभा चुनाव के चलते सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में अब बॉलीवुड एक्टर- प्रोड्यूसर और फिल्म क्रिटिक केआरके (कमाल राशिद खान) भी इसमें उतर गए हैं। केआरके हाल फिलहाल में लगातार सियासत से जुड़ें पोस्ट्स अपने सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। मंगलवार (9 अप्रैल) को केआरके ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बारे में ट्वीट किया और कहा- ‘ मैं उनकी सच्चाई मैं सामने लाऊंगा।’

क्या है केआरके का ट्वीट: कमाल राशिद खान ने ट्वीट करते हुए लिखा- ‘आखिर में मुझे पता चल गया है कि मनमोहन सिंह जी ने भारत के लिए जो कुछ किया है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। वे सिर्फ लालची भ्रष्ट और झूठे राजनेताओं को ही फॉलो करते हैं और उनको गाली करते हैं। इसलिए मैं जल्द ही वीडियो जारी करने जा रहा हूं। यह थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सच्चाई जानने के लिए आपको इसे देखना चाहिए।’

Finally I came to know that Too many ppl don’t know what Manmohan Singh ji has done for India. They just follow greedy corrupt n liar politicians and abuse him. Therefore I am going to release the video soon. It can be little long one but you ppl must watch it to know the truth.

