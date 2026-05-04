Krishnanagar Uttar Assembly Election Result 2026 (कृष्णानगर उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Mukul Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Koushani Mukherjee को उम्मीदवार बनाया। कृष्णानगर उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मुकुल रॉय ने जीत हासिल की थी। कृष्णानगर उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 35089 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार कौशानी मुखर्जी को हराया था।

कृष्णानगर उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Krishnanagar Uttar Election Result 2026

यहां देखें कृष्णानगर उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Krishnanagar Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adwaita Biswas Rs 1,08,74,382 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Professional Amitava Nandi Rs 43,15,000 ~ 43 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Graduate Arghya Gon / Cases Age Education 1 34 Graduate Bidhan Halder Rs 3,76,675 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Others Joydip Chaudhuri Rs 56,07,663 ~ 56 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Somnath Dutta / Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Tarak Nath Chatterjee Rs 98,36,363 ~ 98 Lacs+ / Rs 20,75,000 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 3 45 Post Graduate

कृष्णानगर उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Krishnanagar Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कृष्णानगर उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mukul Roy 2011 Abani Mohan Joardar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।