Krishnanagar Dakshin Assembly Election Result 2026 (कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ujjal Biswas को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Mahadev Sarkar को उम्मीदवार बनाया। कृष्णानगर दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के उज्ज्वल बिस्वास ने जीत हासिल की थी। कृष्णानगर दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 9305 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार महादेव सरकार को हराया था।

कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Krishnanagar Dakshin Election Result 2026

यहां देखें कृष्णानगर दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Krishnanagar Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdur Rahim Shaikh Rs 3,19,82,429 ~ 3 Crore+ / Rs 19,13,050 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Ananda Modak Rs 2,44,87,365 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 70 Literate Bomkesh Ghosh / Cases Age Education 0 50 8th Pass Ekramul Sekh Rs 8,17,124 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 8th Pass Keya Biswas Rs 5,20,356 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 Graduate Labani Jangi / Cases Age Education 0 35 Post Graduate Prabir Dey Rs 2,63,514 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Sadhan Ghosh Rs 2,42,20,260 ~ 2 Crore+ / Rs 74,97,000 ~ 74 Lacs+ Cases Age Education 1 49 12th Pass Sanju Ghosh / Cases Age Education 0 32 12th Pass Susanta Kr Mondal Rs 11,42,048 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Graduate Ujjal Biswas Rs 5,96,92,723 ~ 5 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 72 Graduate

कृष्णानगर दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Krishnanagar Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कृष्णानगर दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ujjal Biswas 2016 Ujjal Biswas 2011 Ujjwal Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।