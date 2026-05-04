Krishnaganj Assembly Election Result 2026 (कृष्णागंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कृष्णागंज विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कृष्णागंज विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ashis Kumar Biswas को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Dr. Tapas Mandal को उम्मीदवार बनाया। कृष्णागंज सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के आशीष कुमार बिस्वास ने जीत हासिल की थी। कृष्णागंज सीट पर हार जीत का अंतर 21277 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार डॉ. तापस मंडल को हराया था।

कृष्णागंज विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Krishnaganj Election Result 2026

यहां देखें कृष्णागंज की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Krishnaganj (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कृष्णागंज विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Animesh Biswas Rs 4,09,404 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Graduate Professional Archana Biswas Rs 1,46,66,050 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 55 Post Graduate Asit Baran Biswas / Cases Age Education 0 65 Literate Chaina Biswas Bala Rs 14,200 ~ 14 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Dulal Biswas Rs 1,58,84,196 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Graduate Milan Kumar Mandal / Cases Age Education 0 39 10th Pass Rathin Barai Rs 51,916 ~ 51 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 10th Pass Samir Kumar Poddar Rs 3,84,03,674 ~ 3 Crore+ / Rs 10,54,561 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 1 63 Graduate Sankar Sarkar / Cases Age Education 0 56 Graduate Professional Santosh Kumar Adhikary Rs 2,59,68,838 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 12th Pass Subir Biswas Rs 11,200 ~ 11 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 12th Pass Sukanta Biswas / Cases Age Education 0 39 Post Graduate

कृष्णागंज में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Krishnaganj Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कृष्णागंज में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashis Kumar Biswas 2016 Satyajit Biswas 2011 Sushil Biswas

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।