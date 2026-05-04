Kolkata Port Assembly Election Result 2026 (कोलकाता पोर्ट विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Firhad Hakim को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Awadh Kishore Gupta को उम्मीदवार बनाया। कोलकाता पोर्ट सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के फिरहाद हकीम ने जीत हासिल की थी। कोलकाता पोर्ट सीट पर हार जीत का अंतर 68554 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अवध किशोर गुप्ता को हराया था।

कोलकाता पोर्ट विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Kolkata Port Election Result 2026

यहां देखें कोलकाता पोर्ट की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Kolkata Port (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aquib Gulzar Rs 89,05,821 ~ 89 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 6 33 8th Pass Biswajit Halder Rs 17,67,000 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 66 Graduate Dinesh Shaw / Cases Age Education 0 36 12th Pass Faiyaz Ahmad Khan Rs 2,83,33,033 ~ 2 Crore+ / Rs 1,08,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 60 Graduate Professional Firhad Hakim Rs 22,57,53,159 ~ 22 Crore+ / Rs 1,36,79,175 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 2 67 Graduate Firoza Khatun / Cases Age Education 0 45 5th Pass Md Imtiyaz Alam Rs 13,36,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 8th Pass Md. Momtaz Alam Rs 1,30,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 65,000 ~ 65 Thou+ Cases Age Education 0 43 10th Pass Om Prakash Ram / Cases Age Education 0 60 Graduate Qaisar Khan Rs 15,086 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 52 5th Pass Rakesh Singh Rs 3,72,24,490 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 91 55 12th Pass Sanjay Dey / Cases Age Education 0 56 12th Pass Sekh Sadik Hossain Rs 24,500 ~ 24 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 8th Pass Sri Chand Bind Rs 65,04,613 ~ 65 Lacs+ / Rs 1,18,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 53 8th Pass

कोलकाता पोर्ट में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Kolkata Port Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कोलकाता पोर्ट में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Firhad Hakim 2016 Firhad Hakim 2011 Firhad Hakim

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।