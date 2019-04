Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 23 अप्रैल को 16 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में बिहार की झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीटों पर वोटिंग होनी है। बता दें कि इन सीटों से मैदान में उतरे 35 प्रतिशत प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

कुल 82 प्रत्याशी मैदान में: बता दें कि तीसरे चरण में कुल बिहार से 82 प्रत्याशी मैदान में हैं और हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार इलेक्शन वॉच एवं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 30 फीसदी के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। यानी रिपोर्ट के मुताबिक 82 में से 29 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 25 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। बता दें कि प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में खुद इसकी जानकारी दी है।

कर्जदार हैं 29 उम्मीदवार: बता दें कि 82 में से 29 उम्मीदवार कर्जदार हैं। वहीं 21 प्रत्याशियों ने अपना पैन नंबर घोषित नहीं किया है। वहीं महज 29 प्रत्याशियों ने अपने आयकर विवरणी का ब्यौरा पेश किया है। वहीं तीसरे चरण के उम्मीदवार की औसत संपत्ति 1.82 करोड़ रुपए है।0

करोड़पति हैं 34 फीसदी उम्मीदवार: रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण के कुल 82 प्रत्याशियों में 34 फीसदी यानी 28 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इन सभी की सपंत्ति एक करोड़ से ज्यादा है। इन करोड़पति प्रत्याशियों में राजद व जदयू के सभी तीन प्रत्याशी भी शामिल हैं। इनके अलावा बसपा के एक, लोजपा, जन अधिकार पार्टी (लो), कांग्रेस के भी एक-एक उम्मीदवार करोड़पति हैं।

किसके पास है कितने संपत्ति: राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की संपत्ति 11 करोड़ 95 लाख से अधिक बताई जाती है। इसके साथ ही अररिया के निर्दलीय प्रत्याशी रामानंद के पास है। रामानंद की संपत्ति 50 हजार रुपए है। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी के पास सबसे अधिक 11 करोड़ 96 लाख 99 हजार 803 रुपये की चल-अचल संपत्ति है। वहीं कांग्रेस की रंजीत रंजन 11 करोड़ 95 लाख 43 हजार 561 रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं।

कितने पढ़े लिखे हैं प्रत्याशी: तीसरे चरण के 40 उम्मीदवार स्नातक हैं। जबकि 38 फीसदी ने पांचवी से आठवीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। वहीं इसके अलावा 68 फीसदी की आयु 25-50 साल के बीच है। तो 26 फीसदी की उम्र सीमा 51-80 के बीच है। गौरतलब है कि इस चरण में सिर्फ पांच महिला उम्मीदवार हैं।

