Khumtai Assembly Election Result 2026 (खुमताई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की खुमताई विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। खुमताई विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Mrinal Saikia को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Bismita Gogoi को उम्मीदवार बनाया। खुमताई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के मृणाल सैकिया ने जीत हासिल की थी। खुमताई सीट पर हार जीत का अंतर 27133 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार बिस्मिता गोगोई को हराया था।

खुमताई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Khumtai Election Result 2026

यहां देखें खुमताई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Khumtai (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें खुमताई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amit Nag Rs 6,10,337 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 42 Graduate Ashis Hazarika Rs 34,17,500 ~ 34 Lacs+ / Rs 1,60,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 36 Graduate Bhobeswar Dusad / Cases Age Education 0 40 12th Pass Mrinal Saikia Rs 3,59,74,733 ~ 3 Crore+ / Rs 29,80,874 ~ 29 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Post Graduate Roselina Tirkey Rs 98,12,150 ~ 98 Lacs+ / Rs 42,36,902 ~ 42 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Post Graduate

खुमताई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Khumtai Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें खुमताई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mrinal Saikia 2016 Mrinal Saikia 2011 Bismita Gogoi

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।