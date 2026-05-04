Khejuri Assembly Election Result 2026 (खेजुरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की खेजुरी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। खेजुरी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Santanu Pramanik को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Partha Pratim Das को उम्मीदवार बनाया। खेजुरी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के शांतनु प्रमाणिक ने जीत हासिल की थी। खेजुरी सीट पर हार जीत का अंतर 17965 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार पार्थ प्रतिम दास को हराया था।

खेजुरी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Khejuri Election Result 2026

यहां देखें खेजुरी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Khejuri (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें खेजुरी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Asit Pramanik Rs 52,989 ~ 52 Thou+ / Rs 1,80,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 39 Graduate Ghanashyam Das Rs 8,12,572 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Graduate Professional Gostho Gopal Das / Cases Age Education 0 37 Post Graduate Himangshu Das Rs 14,03,000 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 24 65 10th Pass Mukunda Mondal Rs 3,90,110 ~ 3 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 32 10th Pass Pabitra Mondal / Cases Age Education 0 35 Graduate Professional Rabin Chandra Mandal Rs 23,23,62,924 ~ 23 Crore+ / Rs 20,61,88,774 ~ 20 Crore+ Cases Age Education 1 43 Graduate Rabin Mandal Rs 6,58,735 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 8th Pass Subrata Paik / Cases Age Education 2 58 8th Pass Subrata Paik Rs 14,36,285 ~ 14 Lacs+ / Rs 49,000 ~ 49 Thou+ Cases Age Education 0 55 12th Pass

खेजुरी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Khejuri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें खेजुरी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Santanu Pramanik 2016 Ranajit Mondal 2011 Ranajit Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।