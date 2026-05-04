Khargram Assembly Election Result 2026 (खरग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की खरग्राम विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। खरग्राम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Ashis Marjit को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Aditya Moulik को उम्मीदवार बनाया। खरग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के आशीष मार्जित ने जीत हासिल की थी। खरग्राम सीट पर हार जीत का अंतर 32573 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार आदित्य मौलिक को हराया था।

खरग्राम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Khargram Election Result 2026

यहां देखें खरग्राम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Khargram (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें खरग्राम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashis Marjit Rs 1,05,84,519 ~ 1 Crore+ / Rs 15,43,378 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 1 53 12th Pass Bhuban Mohan Saha Rs 41,73,556 ~ 41 Lacs+ / Rs 1,70,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 33 Graduate Dhrubajoti Saha / Cases Age Education 8 38 Graduate Jadab Das Rs 8,46,200 ~ 8 Lacs+ / Rs 9,43,181 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 1 34 Graduate Mander Kanti Mondal Rs 1,98,21,500 ~ 1 Crore+ / Rs 19,00,000 ~ 19 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Doctorate Manik Kumar Das / Cases Age Education 0 44 12th Pass Mitali Mal Rs 12,43,059 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Graduate Rajen Mehana Rs 30,000 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 12th Pass Saileswar Mondal / Cases Age Education 0 33 10th Pass

खरग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Khargram Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें खरग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashis Marjit 2016 Ashis Marjit 2011 Ashis Marjit

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।