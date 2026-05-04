Khardaha Assembly Election Result 2026 (खरदहा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की खरदहा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। खरदहा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Kajal Sinha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Silbhadra Datta को उम्मीदवार बनाया। खरदहा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के काजल सिन्हा ने जीत हासिल की थी। खरदहा सीट पर हार जीत का अंतर 28140 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सिलभद्र दत्ता को हराया था।

खरदहा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Khardaha Election Result 2026

यहां देखें खरदहा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Khardaha (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें खरदहा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amit Dutta Rs 58,06,422 ~ 58 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 10th Pass Debajyoti Das (Subho) Rs 66,82,798 ~ 66 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 42 Post Graduate Dev Kumar Biswas / Cases Age Education 1 27 Literate Devadeep Purohit Rs 6,86,24,015 ~ 6 Crore+ / Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Jaydeb Ghosh Rs 3,51,58,300 ~ 3 Crore+ / Rs 1,82,11,000 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 1 56 8th Pass Kalyan Chakraborti / Cases Age Education 0 59 Doctorate Kalyanbrata Majumdar Rs 25,71,504 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Nasim Khan Rs 2,88,495 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Nirmalya Sing / Cases Age Education 0 36 Graduate Palash Dutta Rs 12,98,116 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 12th Pass Sanjib Biswas Rs 10,48,744 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 12th Pass Tapas Bar / Cases Age Education 0 55 Literate

खरदहा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Khardaha Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें खरदहा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kajal Sinha 2016 Amit Kumar Mitra 2011 Amit Kumar Mitra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।